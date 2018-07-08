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"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 13:19
Фото: Снежана Егорова (facebook.com/clubgorodS)
Фото: Снежана Егорова (facebook.com/clubgorodS)

Для этого был приготовлен специальный тортик

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова отпраздновала принятие парламентом закона об усилении ответственности недобросовестных родителей. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

"Бывают такие встречи, когда чувствуешь, что ангелы хлопают тебе в ладоши, потому что победа досталась в нелегкой борьбе, но команда была настолько сплоченной и монолитной, что каждый знал, нужно двигаться только вперед, с верой в силу правды и ради наших детей! Кто не рискует, тот на пьет шампанское. И не ест праздничный тортик. Мы все вместе рисковали, шли вперед и сделали это", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

На опубликованных фото можно заметить супругу генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ирину, а также министра юстиции Павла Петренко.

 

Фото: Снежана Егорова отмечает принятие закона об алиментах (facebook.com/snezhana.egorova)

В то же время пользователи сети считают, что Егорова таким образом отмечает "победу" над бывшим супругом Антином Мухарским.

"Поздравляю, это настоящая победа", - сказала пользователь Юлия Сухорукова.

"Дай бог, чтобы ваши сыновья в будущем не почувствовали на себе эту победу", - сказал юзер Ион Думитрович.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/snezhana.egorova)

Кстати, известная украинская актриса и телеведущая, автор социального проекта "Территория позитива" обратилась к президенту Украины за защитой и просьбой обратить внимание на то, что происходит на украинском телевидении. В частности, актриса отметила инцидент со скандальным опросом на телеканале "Прямий" в эфире программы "Поярковnews", где зрителей попросили выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Снежану Егорову или ее бывшего мужа Антина Мухарского.

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Теги: Антон Мухарский, Снежана Егорова, алименты
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