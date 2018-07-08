"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)

Для этого был приготовлен специальный тортик

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова отпраздновала принятие парламентом закона об усилении ответственности недобросовестных родителей. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

"Бывают такие встречи, когда чувствуешь, что ангелы хлопают тебе в ладоши, потому что победа досталась в нелегкой борьбе, но команда была настолько сплоченной и монолитной, что каждый знал, нужно двигаться только вперед, с верой в силу правды и ради наших детей! Кто не рискует, тот на пьет шампанское. И не ест праздничный тортик. Мы все вместе рисковали, шли вперед и сделали это", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

На опубликованных фото можно заметить супругу генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ирину, а также министра юстиции Павла Петренко.

Фото: Снежана Егорова отмечает принятие закона об алиментах (facebook.com/snezhana.egorova)

В то же время пользователи сети считают, что Егорова таким образом отмечает "победу" над бывшим супругом Антином Мухарским.

"Поздравляю, это настоящая победа", - сказала пользователь Юлия Сухорукова.

"Дай бог, чтобы ваши сыновья в будущем не почувствовали на себе эту победу", - сказал юзер Ион Думитрович.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/snezhana.egorova)

Кстати, известная украинская актриса и телеведущая, автор социального проекта "Территория позитива" обратилась к президенту Украины за защитой и просьбой обратить внимание на то, что происходит на украинском телевидении. В частности, актриса отметила инцидент со скандальным опросом на телеканале "Прямий" в эфире программы "Поярковnews", где зрителей попросили выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Снежану Егорову или ее бывшего мужа Антина Мухарского.

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