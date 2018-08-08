"Вона – в моєму світі": Арсен Мірзоян розповів про любов до дружини

Фото: Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (facebook.com/amatviyenko)

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко вперше знялися разом з донькою у фотосесії для популярного журналу

Відомий український співак Арсен Мірзоян поділився думками з приводу сім'ї, дружини, співачки Тоні Матвієнко та роботи і розповів про те, що на якому місці знаходиться зараз у нього в житті. Про це повідомляє видання Viva.

"Якщо розставляти пріоритети, то робота поки стоїть у мене на першому місці. І я не думаю, що це погано. Але і батьківство мені подобається. Я б поставив його на друге місце. Стосовно Тоні... Я не можу визначити їй порядковий номер. Вона є у всіх проявах мого життя – і в роботі, і в творчому процесі, і в батьківстві, і в любові. Загалом, Тоня є скрізь, вона – в моєму світі", - розповів артист.

Ексклюзивно для серпневого номера популярного журналу зіркова пара знялася у фотосесії разом зі своєю дворічною донькою Ніною, яку раніше вони ніде ще не показували.

Фото: обкладинку серпневого номера журналу viva.ua)

"Як я ставлюся до фрази, що у 40 років життя тільки починається? Якщо чесно, я думаю, що життя починається набагато раніше. Хіба що в 40 років ти починаєш розуміти, що живеш", - додав Арсен.

До речі, 28 листопада він виступить у столичному "Жовтневому" палаці в рамках осіннього Всеукраїнського туру.

Нагадаємо, відома співачка українського походження Анна Седокова показала підписникам фото з підрослою дочкою Аліною.

До речі, донька відомої української співачки, екс-учасниці групи "ВІА Гра" Віри Брежнєвої модель Соня Кіперман здивувала розкішним образом на заході в Монте-Карло, Монако.

А нещодавно доросла дочка Брежнєвої захопила шанувальників яскравими фото.

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