Відмова від участі в фестивалі в РФ: Макаревич потримав український гурт

Фото: Андрій Макаревич (twitter.com/tvrain.ru)

Музикант висловив своє схвалення рішення артистів

Російський музикант, лідер гурту "Машина Времени" Андрій Макаревич підтримав музикантів, які відмовилися виступати на фестивалі "Нашествие" в РФ, через його співпраці з Міноборони Росії. Свою думку він висловив порталу "Говорить Москва".

На думку артиста, музика завжди була проти війни.

"Мені це говорить про те, що їх якісь базові погляди на життя збігаються з моїми. Мені здається, що це абсолютно правильно, тому що рок-н-рол завжди був під знаком пацифіка. Рок-н-рол і війна були на діаметрально протилежних полях. І музика була завжди проти війни", - сказав музикант.

До речі, в 2015 рік на фестивалі "Нашествие" відмовився виступати гурт Андрія Макаревича "Машина часу". Тоді музиканти заявили, що не будуть "співати пісні на тлі танків".

Нагадаємо, що український гурт скасував виступ у РФ через військову техніку.

Відзначимо, що на фестивалі будуть показані виступи льотчиків групи вищого пілотажу "Російські витязі", а також буде розгорнуто тематичну зона з показом сучасної військової техніки.

Раніше Макаревич висловився про пропаганду всередині Росії.

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