Є відповідь: чому зірки носять на руках червоні нитки

Червона нитка (фото: Liveinternet.ru)

Червону стрічку носять Девід Бекхем, Ештон Катчер, Ліндсі Лохан, Демі Мур, Віктор Бронюк, TARABAROVA і багато інших знаменитостей

Кожен з нас часто бачив червону нитку на зап'ясті різних людей. Одні кажуть, що носять її, щоб знайти кохану людину. Інші розповідають, що червона нитка захищає їх від негативної енергії і приносить удачу. Але що насправді означає червона нитка?

Як пише видання OHYEEA, згідно Каббалі, червона нитка поглинає негативну енергію, оберігає від поганих думок і відганяє від носія людей, які бажають йому нещастя. Крім того, вона оточує людину позитивною енергією і привертає до неї хороше: любов, дружбу, гроші, мудрість тощо.

Червона нитка (фото: wikipedia.org)

Як, коли і хто може зав'язати червону нитку?

Червону нитку можна зав'язати на руці в будь-який момент, коли вам здається, що це необхідно. Єдине правило: на нитці повинні бути зав'язані сім вузликів, які символізують ваші бажання.

Нитку на вашому зап'ясті може зав'язати як ви, так і інша людина. Але вона обов'язково повинна бути тим, кому ви довіряєте, хто бажає вам тільки хорошого. Наприклад, зав'язати нитку може мама, тато, брат, сестра, кращий друг.

Що відбувається, якщо червона нитка рветься або розв'язується?

Таке буває, якщо нитка зібрала багато негативної енергії. Якщо вона зісковзнула з вашої руки, по можливості, залиште її в тому місці, де вона впала. В крайньому випадку, викиньте її з будинку або киньте подалі від тих місць, де ви зазвичай ходите. При бажанні ви можете зав'язати на зап'ясті ще одну червону нитку на заміну попередньої.

Чи можна зав'язувати на зап'ясті нитки інших кольорів?

Так. Червоний колір не обов'язковий. Інші кольори також можна використовувати. Але у кожного з них свій сенс.

Жовтий : надихає і розвиває творчу енергію.

: надихає і розвиває творчу енергію. Синій : зменшує тривогу і фізичну біль.

: зменшує тривогу і фізичну біль. Зелений : блокує погані думки і заздрість оточуючих до вас.

: блокує погані думки і заздрість оточуючих до вас. Фіолетовий : допомагає досягти поставлених цілей.

: допомагає досягти поставлених цілей. Чорний : заспокоює.

: заспокоює. Білий: робить вас мудрішими.

Ну от, тепер ви можете самостійно створити собі амулет, який допоможе вам в будь-якій ситуації!

До речі, нещодавно у мережі висміяли креатив Львівської ОДА про ПДР. Але ось у цій статті - все серйозно. Як стверджують експерти видань Thrillist і CTV News, якби всі водії знали ці 18 правил, 90% ДТП просто б не було.