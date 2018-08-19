"Вівсянка, віджимання": Зібров показав, як готується до шоу "Танці з зірками" (фото)

Саме так починається день виконавця
Відомий український співак і шоумен Павло Зібров показав підписникам, як проходить підготовка до проекту "Танці з зірками". Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Вівсянка, віджимання і танцювальні па! Саме так починається ранок Zibrembo", - сказав він.
Звернемо увагу, що на опублікованому фото співак, судячи з усього, розігріває ноги перед тренуванням, показуючи, що у нього все добре. У той же час фанати Зіброва висловили слова підтримки кумиру в коментарях до знімку.
Павло Зібров готується до танцювального проекту (instagram.com/pavlo_zibrov)
"Дядько Павло є найкращим прикладом того, що є ще порох у порохівницях. Так тримати", - сказав користувач Олександр Дрозденко.
"Клас, дорогий Павло Миколайович", - уточнив юзер Катерина Павличенків.
"Нереально крутий. Танці не дивилася жодного разу, але заради вас почну", - сказала користувач Лена Дробенко.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/pavlo_zibrov)
До речі, зоряний учасник шоу "Танці з зірками" Павло Зібров взагалі змушений тренуватися з травмованим коліном.
За словами артиста, після перших 3-4 репетицій він хотів взагалі все кинути й ледь не відмовився від участі в проекті, так як фізичні навантаження були дуже виснажливими.
Як повідомлялося раніше, Павло Зібров зізнався, що рішення щодо участі у новому сезоні "Танці з зірками" прийняв тому, що "псіханув, і пішов ва-банк".
Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (video.rbc.ua)