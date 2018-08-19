"Овсянка, отжимания": Зибров показал, как готовится к шоу "Танці з зірками" (фото)

Павло Зібров (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Именно так начинается день исполнителя

Известный украинский певец и шоумен Павел Зибров показал подписчикам, как проходит подготовка к проекту "Танці з зірками". Соответствующее фото он опубликован на своей странице в Instagram.

"Овсянка, отжимания и танцевальные па! Именно так начинается утро Zibrembo", - сказал он.

Обратим внимание, что на опубликованном фото певец, судя по всему, разогревает ноги перед тренировкой, показывая также, что у него все хорошо. В то же время фанаты Зиброва высказали слова поддержки кумиру в комментариях к снимку.

Павел Зибров готовится к танцевальному проекту (instagram.com/pavlo_zibrov)

"Дядя Павел является лучшим примером того, что есть еще порох в пороховницах. Так держать", - сказал пользователь Александр Дрозденко.

"Класс, дорогой Павел Николаевич", - уточнил юзер Катерина Павличенко.

"Нереально крутой. Танцы не смотрела ни разу, но ради вас начну", - сказала пользователь Лена Дробенко.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/pavlo_zibrov)

Кстати, звездный участник шоу "Танці з зірками" Павел Зибров вообще вынужден тренироваться с травмированным коленом.

По словам артиста, после первых 3-4 репетиций он хотел вообще все бросить и едва ли не отказаться от участия в проекте, так как физические нагрузки были крайне изнурительны.

Как сообщалось ранее, Павел Зибров признался, что решение об участии в новом сезоне "Танці з зірками" принял потому, что "психанул, и пошел ва-банк".

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (video.rbc.ua)