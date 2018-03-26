Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Невдала пародія": Ані Лорак розкритикували за виконання пісні Вітні Г'юстон

STYLERЗірки        26.03.2018 - 16:30
Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Не всі підписники співачки у захваті від переспіву знаменитої композиції

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка вирушила в гастрольний тур по США, поділилася з шанувальниками на сторінці Instagram відео, в якому вона виконує легендарну пісню Вітні Г'юстон "I Will Always Love You". Пісню, яка стала саундтреком до фільму "Охоронець", Лорак заспівала в Сіетлі.

Шанувальники української зірки бурхливо відреагували на це відео. Багато хто залишили захоплені відгуки про вокал співачки. Проте знайшлися і ті, хто не оцінив талант Ані Лорак, розкритикувавши спробу переспівати американську знаменитість.

"Г'юстон переспівати неможливо!!!" - написала в коментарях користувач під ніком taniukha1163.

"Це якась пародія невдала. Так, як співала Вітні Г'юстон, ніхто не може, так що краще не треба. Співайте свої пісні. У вас це виходить краще", - висловив свою думку юзер aleksandranovak_.

Зазначимо, що пісню "I Will Always Love You" написала легендарна кантрі-співачка Доллі Партон. Вона ж і виконувала її. Проте з найбільшим успіхом виконала цей хіт Уітні Г'юстон. Її соул-версія була удостоєна безлічі нагород, в тому числі "Греммі" за кращий запис року і кращий жіночий поп-вокал.

Відео: Whitney Houston - I Will Always Love You (YouTube/whitneyhoustonVEVO)

Нагадаємо, співачці Міші Романовій, яка повідомила про те, що покидає колектив "ВІА Гра", вже знайшли заміну. З основним складом групи на концерті в Тбілісі, який відбувся в суботу, 24 березня, виступила нова дівчина. Нею виявилася Ольга Меганськая з Санкт-Петербурга.

20 років дружби: Ані Лорак показала стару подругу (фото) "Балую його": Ані Лорак розкрила деталі особистого життя (фото)
Теги: Ані Лорак, пісня
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top