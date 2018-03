"Невдала пародія": Ані Лорак розкритикували за виконання пісні Вітні Г'юстон

Не всі підписники співачки у захваті від переспіву знаменитої композиції

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка вирушила в гастрольний тур по США, поділилася з шанувальниками на сторінці Instagram відео, в якому вона виконує легендарну пісню Вітні Г'юстон "I Will Always Love You". Пісню, яка стала саундтреком до фільму "Охоронець", Лорак заспівала в Сіетлі.

Шанувальники української зірки бурхливо відреагували на це відео. Багато хто залишили захоплені відгуки про вокал співачки. Проте знайшлися і ті, хто не оцінив талант Ані Лорак, розкритикувавши спробу переспівати американську знаменитість.

Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak) 25 Бер 2018 р. о 10:03 PDT

"Г'юстон переспівати неможливо!!!" - написала в коментарях користувач під ніком taniukha1163.

"Це якась пародія невдала. Так, як співала Вітні Г'юстон, ніхто не може, так що краще не треба. Співайте свої пісні. У вас це виходить краще", - висловив свою думку юзер aleksandranovak_.

Зазначимо, що пісню "I Will Always Love You" написала легендарна кантрі-співачка Доллі Партон. Вона ж і виконувала її. Проте з найбільшим успіхом виконала цей хіт Уітні Г'юстон. Її соул-версія була удостоєна безлічі нагород, в тому числі "Греммі" за кращий запис року і кращий жіночий поп-вокал.

Відео: Whitney Houston - I Will Always Love You (YouTube/whitneyhoustonVEVO)

Нагадаємо, співачці Міші Романовій, яка повідомила про те, що покидає колектив "ВІА Гра", вже знайшли заміну. З основним складом групи на концерті в Тбілісі, який відбувся в суботу, 24 березня, виступила нова дівчина. Нею виявилася Ольга Меганськая з Санкт-Петербурга.