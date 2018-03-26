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"Пародия неудачная": Ани Лорак раскритиковали за исполнение песни Уитни Хьюстон

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 16:30
Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Не все подписчики певицы в восторге от перепева знаменитой композиции

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая отправилась в гастрольный тур по США, поделилась с поклонниками на странице в Instagram видео, в котором она исполняет легендарную песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You". Композицию, ставшую саундтреком к фильму "Телохранитель", Лорак спела в Сиэтле. 

Поклонники украинской звезды бурно отреагировали на это видео. Многие оставили восторженные отзывы о вокале певицы. Однако нашлись и те, кто не оценил талант Ани Лорак, раскритиковав попытку перепеть американскую знаменитость. 

"Хьюстон перепеть невозможно!!!" - написала в комментариях пользователь под ником taniukha1163.

"Это какая-то пародия неудачная. Так, как пела Уитни Хьюстон, никто не может, так что лучше не надо. Пойте свои песни. У вас это получается лучше", - выразил свое мнение юзер aleksandranovak_.

Отметим, что песню "I Will Always Love You" написала легендарная кантри-певица Долли Партон. Она же и исполняла ее. Однако с наибольшим успехом исполнила этот хит Уитни Хьюстон. Ее соул-версия была удостоена множества наград, в том числе "Грэмми" за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал. 

Видео: Whitney Houston - I Will Always Love You (YouTube/whitneyhoustonVEVO)

Напомним, певице Мише Романовой, которая сообщила о том, что покидает коллектив "ВИА Гра", уже нашли замену. С основным составом группы на концерте в Тбилиси, который состоялся в субботу, 24 марта, выступила новая девушка. Ею оказалась Ольга Меганская из Санкт-Петербурга. 

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Теги: Ани Лорак, песня
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