"Перші зйомки в житті": Ані Лорак показала раритетне відео

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка поділилася спогадами про перший кліп

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, поділилася з шанувальниками уривком зі зйомок свого першого кліпу. Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"А ви знаєте, яким був мій перший кліп? "Манекенниця". Перші зйомки в моєму житті і перший кліп в історії української музики, знятий за кордоном! А саме в Лондоні", - розповіла 39-річна Кароліна Куєк.

"Частину кліпу знімали в найвідомішому музеї воскових фігур - "Музей мадам Тюссо". Пам'ятаю, як складно отримували дозвіл на цю локацію", - зазначила співачка.

На момент зйомок співачці було близько 20 років. Зірка народилася 27 вересня 1978 року в Чернівецькій області. А кліп представили у 1999-му.

Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak) 24 Лип 2018 р. о 3:45 PDT

Відео: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Публікацію прокоментували користувачі мережі:

"Дуже сильно була виконана пісня "Мальви".

"Мій улюблений кліп "Полуднева спека".

"Я стану морем". І слова, і кліп - просто бомба!".

"Всі ваші кліпи по-своєму прекрасні, і важко вибрати, який мені подобається більше. Нереально люблю кліп "Удержи мое сердце", ви там приголомшливо красива ".

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак вирішила розповісти, як їй вдалося вирватися з убогості.

А нещодавно Ані Лорак розкрила секрети виховання дочки Софії.

Дівчинка розмовляє чотирма мовами: українською, російською, англійською та турецькою.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)