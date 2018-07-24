"Перші зйомки в житті": Ані Лорак показала раритетне відео

Співачка поділилася спогадами про перший кліп
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, поділилася з шанувальниками уривком зі зйомок свого першого кліпу. Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"А ви знаєте, яким був мій перший кліп? "Манекенниця". Перші зйомки в моєму житті і перший кліп в історії української музики, знятий за кордоном! А саме в Лондоні", - розповіла 39-річна Кароліна Куєк.
"Частину кліпу знімали в найвідомішому музеї воскових фігур - "Музей мадам Тюссо". Пам'ятаю, як складно отримували дозвіл на цю локацію", - зазначила співачка.
На момент зйомок співачці було близько 20 років. Зірка народилася 27 вересня 1978 року в Чернівецькій області. А кліп представили у 1999-му.
Відео: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Публікацію прокоментували користувачі мережі:
"Дуже сильно була виконана пісня "Мальви".
"Мій улюблений кліп "Полуднева спека".
"Я стану морем". І слова, і кліп - просто бомба!".
"Всі ваші кліпи по-своєму прекрасні, і важко вибрати, який мені подобається більше. Нереально люблю кліп "Удержи мое сердце", ви там приголомшливо красива ".
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
До речі, Ані Лорак вирішила розповісти, як їй вдалося вирватися з убогості.
А нещодавно Ані Лорак розкрила секрети виховання дочки Софії.
Дівчинка розмовляє чотирма мовами: українською, російською, англійською та турецькою.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)