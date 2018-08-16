"Чому це так красиво?" Кавер на всесвітньо відомий хіт під бандуру вразив мережу (відео)

B&B Project (колаж: РБК-Україна)

B&B Project переграли хіт групи The White Stripes "Seven Nation Army"

Українська інструментальна група B&B Project, яка раніше спільно з Полем Манондізом виконала кавер на знаменитий хіт Джо Дассена "Et Si Tu N'Existais Pas", вразила користувачів мережі новим творінням.

Так, нещодавно Сергій Шамрай і Тетяна Мазур представили кавер-версію на неофіційний гімн футбольних фанів "Seven Nation Army" культової групи The White Stripes. Відео на трек було зняте на стадіоні НСК "Олімпійський" - в цьому році головна спортивна арена країни святкує 95-річчя.

Seven Nation Army – The White Stripes (Кавер-версія гурту B&B Project)

Користувачі мережі у захваті від такої версії всесвітньо відомого хіта.

"Така інтерпретація робить нас щасливими!" - написала в коментарях дівчина Катя.

"Чому це так красиво? Чудово! Просто слів немає!!!" - зазначила Ілона Страдомська.

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Один з юзерів зізнався, що після прослуховування цієї пісні він отримав "культурний оргазм".

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B&B Project та Paul Manandise – Et Si Tu N'Existais Pas (Joe Dassin cover)

Додамо, що дует баяніста Сергія Шамрая та бандуристки Тетяни Мазур вже кілька років вражає світове співтовариство своєю музикою. Одними з перших вони довели, що бандура - зовсім не "академічний" і не "непрогресивний" інструмент, так як на цьому унікальному струнно-щипковом пристрої можна зіграти що завгодно: від всесвітньо визнаної класики до r'n'b або навіть drum'n'bass.

B&B Project – Comptine D'un Autre Été (Yann Tiersen cover)

B&B Project – Веснянка

До речі, раніше Styler зібрав для вас найяскравіші бандурні кавери на всесвітньо відомі хіти від українських виконавців, а також вирішив розібратися: у чому ж феномен цього дивного інструменту.