Деколи хочеться картоплі фрі: Віка з "НеАнгелів" розповіла про ботокс і целюліт

Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка зізналася, як підтримує свою красу

Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася секретами про те, як вона доглядає за шкірою і підтримує фігуру. Про це артистка розповіла в інтерв'ю за кулісами святкового шоу "З Днем народження, Україно!" телеканалу "Україна.

Фото: група "Неангели" (Телеканал "Україна")

Вікторія Смеюха спростувала чутки, які регулярно з'являються навколо дівчат з групи "НеАнгели". Вона стверджує, що ботокс ніколи не пробувала.

"Більше того, мене це трошки лякає. Поки я дивлюся на себе – і мені все подобається. Звичайно, щоранку я роблю процедури для своєї шкіри. Нещодавно літала в Америку і привезла звідти багато цікавих масок. Взагалі, коли потрапила там в косметичний салон та магазин, немов опинилася в раю. Зараз є препарати, які допомагають підтримувати красу природним шляхом. А ботокс... я поки не ризикую: кажуть, коли починаєш, можна захопитися і потім постійно хочеться собі колоти. Поки мене у зовнішності все влаштовує", – розповіла Віка Смеюха.

З приводу своєї фігури артистка сказала, що їй пощастило з генетикою, тому ні зайвого жиру, ні целюліту вона в себе не спостерігає.

"Я за структурою дуже мініатюрна. Мені треба гойдатися і правильно харчуватися. Я намагаюся, звичайно... Але зізнаюся: на гастролях втрачаю стільки енергії, що часом хочеться картоплі фрі і заїсти її м'ясом і хлібом. Але намагаюся тримати себе в руках", – зізналася співачка і додала, що з дитинства прищеплювала собі здорові звички.

"Поки однокласниці ходили з пивом і сигаретою, я займалася спортом – хотіла мати ідеальну фігуру", - зазначила артистка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, у грандіозному шоу "З Днем народження, Україно!" взяли участь популярні українські артисти – Тіна Кароль, Олег Вінник, THE HARDKISS, Оля Полякова, MONATIK, Макс Барських, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергій Бабкін, групи "НеАнгели" та "ТІК", TARABAROVA, Ніна Матвієнко, "Антитіла", Freedom-jazz, KADNAY. Режисером стала Олена Коляденко, а ведучими – зірки каналу "Україна" Лілія Ребрик, Олександр Скічко, Олексій Суханов та Альона Вінницька.

Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 21:00 в рамках святкового ефіру до Дня Незалежності України.

До речі, раніше ми писали про те, що Слава з "НеАнгелів" вразила розтяжкою.

А українська співачка Тіна Кароль розповіла про свою "величезною" мрії.

Відео: РБК-Україна