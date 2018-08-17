Порой хочется картошки фри: Вика из "НеАнгелов" рассказала о ботоксе и целлюлите

Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка призналась, как поддерживает свою красоту

Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась секретами о том, как она ухаживает за кожей и поддерживает фигуру. Об этом артистка рассказала в интервью за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" телеканала "Украина".

Фото: группа "НеАнгелы" (Телеканал "Украина)

Виктория Смеюха опровергла слухи, которые регулярно появляются вокруг девушек из группы "НеАнгелы". Она утверждает, что ботокс никогда не пробовала.

"Более того, меня это немножко страшит. Пока я смотрю на себя – и мне все нравится. Конечно, каждое утро я делаю процедуры для своей кожи. Недавно летала в Америку и привезла оттуда много интересных масок. Вообще, когда попала там в косметический салон и магазин, словно оказалась в раю. Сейчас есть препараты, которые помогают поддерживать красоту естественным путем. А ботокс… я пока не рискую: говорят, когда начинаешь, можно увлечься и потом постоянно хочется себе колоть. Пока меня во внешности все устраивает", – рассказала Вика Смеюха.

По поводу своей фигуры артистка сказала, что ей повезло с генетикой, поэтому потому ни лишнего жира, ни целлюлита она у себя не наблюдает.

"Я по структуре очень миниатюрная. Мне нужно качаться и правильно питаться. Я стараюсь, конечно… Но признаюсь: на гастролях теряю столько энергии, что порой хочется картошки фри и заесть ее мясом и хлебом. Но стараюсь держать себя в руках", – призналась певица и добавила, что с детства прививала себе здоровые привычки.

"Пока одноклассницы ходили с пивом и сигаретой, я занималась спортом – хотела иметь идеальную фигуру", - отметила артистка.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Напомним, в грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" приняли участие самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, MONATIK, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы" и "ТІК", TARABAROVA, Нина Матвиенко, "Антитіла", Freedom-jazz, KADNAY. Режиссером стала Елена Коляденко, а ведущими – звезды канала "Украина" Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 21:00 в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости Украины.

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Видео: РБК-Украина