Танці з зірками: Слава из "НеАнгелов" впечатлила растяжкой (фото)

Украинская певица показала, как готовится к шоу
Популярная украинская певица Слава Каминская восхитила фанатов невероятной растяжкой. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Столько плюсиков. А теперь давайте определимся, каким образом мне выбрать единственную из 8000. Доброе утро. Нога и попа в ленту", - пишут они.
Фото: скриншот поста (instagram.com/babaslavka)
Следует уточнить, что на самом снимке певица демонстрирует неимоверную растяжку, на что также обратили внимание пользователи сети.
Фото: Слава показала растяжку (instagram.com/babaslavka)
"Какая красивая растяжка", - сказала пользователь Алена Фиалочка.
"Красотка Слава", - уточнил юзер Анна Филипова.
"От вас так и пышет любовью", - уверен пользователь Алина Павличенко.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Ранее сообщалось, что Слава Каминская с мужем потрясла сеть совместными фото с отдыха.
Напомним, недавно солистку группы "НеАнгелы" оригинально поздравили с Днем рождения. Каминской исполнилось 34 года.
Кстати, Слава из "НеАнгелов" приняла вызов на участие в "Танцах со звездами".
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