Танці з зірками: Слава из "НеАнгелов" впечатлила растяжкой (фото)

Иллюстративное фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Украинская певица показала, как готовится к шоу

Популярная украинская певица Слава Каминская восхитила фанатов невероятной растяжкой. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Столько плюсиков. А теперь давайте определимся, каким образом мне выбрать единственную из 8000. Доброе утро. Нога и попа в ленту", - пишут они.

Фото: скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

Следует уточнить, что на самом снимке певица демонстрирует неимоверную растяжку, на что также обратили внимание пользователи сети.

Фото: Слава показала растяжку (instagram.com/babaslavka)

"Какая красивая растяжка", - сказала пользователь Алена Фиалочка.

"Красотка Слава", - уточнил юзер Анна Филипова.

"От вас так и пышет любовью", - уверен пользователь Алина Павличенко.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Ранее сообщалось, что Слава Каминская с мужем потрясла сеть совместными фото с отдыха.

Напомним, недавно солистку группы "НеАнгелы" оригинально поздравили с Днем рождения. Каминской исполнилось 34 года.

Кстати, Слава из "НеАнгелов" приняла вызов на участие в "Танцах со звездами".

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