Танці з зірками: Слава з "НеАнгелів" вразила розтяжкою (фото)

Ілюстративне фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Українська співачка показала, як готується до шоу

Популярна українська співачка Слава Камінська захопила фанатів неймовірною розтяжкою. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Стільки плюсиков. А тепер давайте визначимося, яким чином мені вибрати єдину з 8000. Доброго ранку. Нога і попа в стрічку", - пишуть вони.

Фото: скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

Слід уточнити, що на самому знімку співачка демонструє неймовірну розтяжку, на що також звернули увагу користувачі мережі.

Фото: Слава показала розтяжку (instagram.com/babaslavka)

"Яка гарна розтяжка", - сказала користувач Олена Фиалочка.

"Красуня Слава", - уточнив юзер Філіпова Ганна.

"Від вас так і пашить любов'ю", - впевнений користувач Аліна Павличенків.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Раніше повідомлялося, що Слава Камінська з чоловіком потрясла мережу спільними фото з відпочинку.

Нагадаємо, нещодавно солістку групи "НеАнгели" оригінально привітали з Днем народження. Камінської виповнилося 34 роки.

До речі, Слава з "Неангелів" прийняла виклик на участь у "Танцях з зірками".

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