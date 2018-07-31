"Взвешенные и счастливые": Слава Каминская с мужем потрясла сеть совместными фото с отдыха

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Пара опубликовала интересные снимки

Известная украинская певица и солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская и ее супруг, пластический хирург, Эдгар Каминский опубликовали новые фото на своих страницах в Instagram, которые потрясли их поклонников.

В своем аккаунте муж звезды предложил пользователям выбрать, какое из двух фото им нравится больше. "1 или 2 ? Прокомментируйте свой выбор. Вся правда об отдыхе в Беларуси с моей любимой пышечкой @babaslavka. Burger King и Бургер Королева", - подписал он снимки.

Фото: Слава и Эдгар Каминские (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Подписчики тут же принялись комментировать кадры и делать свой выбор в пользу одного из фото.

"Спортивная семья", "1, очень милый и добрые", "Конечно 1, шо вы не люди?", "Какие же вы классные, сделали настроение на весь день", "Класс!", "Карапузики красивые", "Вы очень красивые пара", "Взвешенные и счастливые", "Веселая, позитивная семья, молодцы", "На первой фотке как дачники на огороде, обычные баба и мужик", - написали поклонники в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Сама же певица тоже выложила совместный кадр с супругом. "Kачок и жиропас. Мы такие разные, но всё-таки мы вместе", - написано в ее публикации.

Фото: Эдгар и Слава Каминские (instagram.com/babaslavka)

Фанаты тут же засыпали звезду комплиментами и сказали, что они - очень красивая пара.

"Слава, вы божественная женщина, и фигура ваша такая же", "Вы молодцы! Очень красивая пара, влюбленные и с таким чувством юмора, так держать. Очень красиво выглядите", "Красивые и счастливые", "Классно, что вы двое такие классные", "Слава, вы - прекрасны", - написали они.

Скриншоты комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская приняла вызов звездной эстафеты Игоря Ласточкина и теперь станет участницей нового сезона танцевального проекта "Танці з зірками". В ответ украинскому юмористу Слава записала целый юмористический триллер.

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