"Повечеряв усим, чим можна": Зеленський розговорився під час тренування (відео)

Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Телеведучий підняв проблему тренувань і брак сну

Відомий український комік Володимир Зеленський записав нове відео для свого спортивного блогу "#зекубики". Запис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Повечеряв всім, чим можна. Зараз хвилина між кадрами, тому відповім на ваші запитання. До речі, в цьому випуску будемо говорити про сон", - йдеться у відеозапису.

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 21 Лип 2018 р. о 12:32 PDT

Відео: Володимир Зеленський у спортзалі (instagram.com/zelenskiy_official)

На опублікованих кадрах видно, що Зеленський проводить чергове тренування в спортзалі. У той же час користувачі мережі звернули увагу, що телеведучий знаходиться у відмінній фізичній формі.

"Як завжди, на висоті. Красень", - сказав користувач "Ізмаїл".

"Вірастюк відпочиває", - підкреслив юзер Давид Шувалов.

"Володимир, добре виглядаєте", - сказав користувач Олександр П'ятниця.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, популярний український комік і шоумен Володимир Зеленський показав нове відео тренувань зі спортивного залу. Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в соцмережі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Зеленський робить вправу жиму гантелей на лаві з нахилом в 15 градусів. Однак користувачі мережі розповіли шоумену, чому вправу треба робити інакше.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський записав нове відео для свого спортивного блогу "#зекубики". Як відомо, Володимир активно займається спортом, регулярно відвідує спортзал і виступає за здоровий спосіб життя. На цей раз він провів спільну спортивну тренування з відомий КВНщиком, коміком й телеведучим Ігорем Ластівчиним.

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