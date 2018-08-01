Запропонували купити інші квитки: фанатів Alekseev з Греції не пустили на концерт в Одесі

Фото: Alekseev (instagram.com/alekseev_officiel)

У фанатів були квитки

Трьох іноземців, які спеціально прилетіли з Греції на концерт Alekseev в Одесі, не пустили в зал. Про це артист повідомив у своєму відеозверненні на сторінці Instagram.

Відомо, що концерт Alekseev відбулася 29 липня в одеському нічному клубі Itaka. На нього зібралося безліч фанатів артиста з Одеси, а також гості курортного міста.

Проте трьом шанувальникам співака не вдалося потрапити в зал, незважаючи на те, що у них на руках були квитки. Alekseev про це дізнався через кілька днів після концерту. Фанати написали йому повідомлення і докладно розповіли про інцидент.

Три фаната з Греції спеціально прилетіли в Одесу, щоб потрапити на концерт свого кумира. У них були квитки для того, щоб пройти на танцпол. Але їх не пустили охоронці закладу.

Почувши, що хлопці говорять іноземною мовою, вони запропонували їм купити інші квитки, у віп-сектор. У гостей з Греції з собою не було необхідної суми, щоб купити дорогі квитки у віп-зону, тому їм довелося піти, так і не потрапивши на концерт.

Alekseev вибачився за таку ситуацію і запросив шанувальників з Греції на свій наступний концерт, який відбудеться 25 серпня в Одесі, пообіцявши сплатити їм переліт в Україну. Крім того, артист покликав своїх шанувальників разом повечеряти після виступу.

Публікація від Nikita Alekseev (@alekseev_officiel) 1 Серп 2018 в 12:47 PDT

Такий вчинок Alekseev захопив шанувальників, вони повідомили, що це гідний і благородний вчинок.

До речі, стало відомо, що Alekseev збирається виступити на конкурсі "Нова хвиля 2018", який відбудеться у вересні в Сочі.

А раніше ми писали про те, що Тіна Кароль обурилася виступом Alekseev на Євробаченні 2018.

Відео: РБК-Україна