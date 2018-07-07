Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Для этого есть граждане Беларуси": Тина Кароль возмутилась выступлением Alekseev на Евровидении 2018

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 22:00
Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)
Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)

Alekseev, выступавший от Беларуси, не смог пройти в финал из-за чрезмерного волнения

Певица и тренер "Голосу країни" Тина Кароль резко отозвалась о выступлении украинского исполнителя Alekseev (настоящее имя Никита Алексеев) на "Евровидении-2018". Молодой украинский певец выступал за Беларусь и обосновал свой выбор тем, что не прошел национальный отбор в Украине. Свое мнение по поводу поступка Alekseev Тина Кароль рассказала kp.by в Минске, где сейчас проходят дни Украины в Беларуси.

По мнению украинской певицы, страну должен представлять ее гражданин, вне зависимости от того, какое государство принимает участие в конкурсе.

"Для это есть граждане Беларуси, чтобы представить свою страну. Даже если бы они не попали в финал, это все-таки конкурс, где встречаются страны. Если бы Алексеев принял гражданство, это был бы выбор – я хочу быть белорусом. Но тут получилась подмена понятий. Мы в своей стране, в Украине, научились говорить то, что думаем. Мы не боимся и не прячемся. Сейчас я говорю то, что думаю. Действительно, Беларусь должен был представлять артист с белорусским паспортом. Да, это важно для представления страны", - сказала Тина.

Фото: Никита Алексеев (instagram.com/alekseev_officiel)

Следует напомнить, что украинский певец Alekseev, представлявший Беларусь на Евровидении 2018, выступал только в первом полуфинале. Из-за того, что певец очень перенервничал, он не смог пройти дальше: зрители не отдали за него голоса. На видео выступления видно, что у Никиты Алексеева дрожали руки.

Напомним, что победительница песенного конкурса Евровидение 2018 Нетта Барзилай подверглась критике и обвинениям в плагиате.

Видео: video.rbc.ua

Песня MELOVINа на Евровидение 2018 заняла 3-е место по популярности среди зрителей Евровидение 2018: во сколько обошлось участие MELOVIN’a в конкурсе
Темы: Евровидение 2018    Теги: Евровидение, Тина Кароль, ALEKSEEV
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь