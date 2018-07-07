"Для этого есть граждане Беларуси": Тина Кароль возмутилась выступлением Alekseev на Евровидении 2018

Alekseev, выступавший от Беларуси, не смог пройти в финал из-за чрезмерного волнения

Певица и тренер "Голосу країни" Тина Кароль резко отозвалась о выступлении украинского исполнителя Alekseev (настоящее имя Никита Алексеев) на "Евровидении-2018". Молодой украинский певец выступал за Беларусь и обосновал свой выбор тем, что не прошел национальный отбор в Украине. Свое мнение по поводу поступка Alekseev Тина Кароль рассказала kp.by в Минске, где сейчас проходят дни Украины в Беларуси.

По мнению украинской певицы, страну должен представлять ее гражданин, вне зависимости от того, какое государство принимает участие в конкурсе.

"Для это есть граждане Беларуси, чтобы представить свою страну. Даже если бы они не попали в финал, это все-таки конкурс, где встречаются страны. Если бы Алексеев принял гражданство, это был бы выбор – я хочу быть белорусом. Но тут получилась подмена понятий. Мы в своей стране, в Украине, научились говорить то, что думаем. Мы не боимся и не прячемся. Сейчас я говорю то, что думаю. Действительно, Беларусь должен был представлять артист с белорусским паспортом. Да, это важно для представления страны", - сказала Тина.

Фото: Никита Алексеев (instagram.com/alekseev_officiel)

Следует напомнить, что украинский певец Alekseev, представлявший Беларусь на Евровидении 2018, выступал только в первом полуфинале. Из-за того, что певец очень перенервничал, он не смог пройти дальше: зрители не отдали за него голоса. На видео выступления видно, что у Никиты Алексеева дрожали руки.

Напомним, что победительница песенного конкурса Евровидение 2018 Нетта Барзилай подверглась критике и обвинениям в плагиате.

Видео: video.rbc.ua