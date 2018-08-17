"Причину не розголошують": помер син Майкла Джексона (фото)

Фото: Майкл Джексон (Getty Images)

Він був знайдений без свідомості в чужій квартирі

Правоохоронці Лас-Вегаса заявили про таємничу загибель прийомного сина легендарного співака Майкла Джексна Девіда Ротенберга. Про це повідомляє latimes.

"В офісі поліцейських повідомили, що Дейв помер вранці, 15 липня, в лікарні медичного центру Санрайз. Причину смерті не розголошують", - йдеться в повідомленні.

Проте пізніше журналістам вдалося з'ясувати, що 42-річний художник Дейв Дейв (саме під таким ім'ям він писав свої картини) був виявлений без свідомості в чужій квартирі.

Звернемо увагу, що зовнішній вигляд художника пов'язаний з тим, що в дитинстві його намагався вбити його рідний батько. Він дав синові снодійне, після чого облив ліжко гасом і підпалив. Після цього він зник з місця події. Після того, як про трагедію дізнався король поп-музики, він вирішив усиновити хлопця.

Фото: загиблий син Майкла Джексона (instagram.com/davedavehq)

Нагадаємо, батько Майкла Джексона зробив "хімічне кастрування" своєму синові, щоб той зберіг високий голос. Про це розповів лікар поп-короля Конрад Мюррей. Говорячи про смерть Джо Джексона, Мюррей висловив надію, що той знайде "спокута в пеклі", назвав його "найгіршим батьком для своїх дітей в історії".

Як повідомлялося раніше, батько Майкла Джексона помер.

Джо Джексону було 89 років. У червні його госпіталізували з термінальною стадією раку. Він помер в оточенні дружини, дітей і онуків.

Музичний продюсер помер у середу, 27 червня, через дев'ять років після смерті знаменитого сина – Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року.

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