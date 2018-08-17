"Причину не разглашают": скончался сын Майкла Джексона (фото)

Фото: Майкл Джексон (Getty Images)

Он был найден без сознания в чужой квартире

Правоохранители Лас-Вегаса заявили о таинственной гибели приемного сына легендарного певца Майкла Джексна Дэвида Ротенберга. Об этом сообщает latimes.

"В офисе полицейских сообщили, что Дэйв скончался утром, 15 июля, в больнице медицинского центра Санрайз. Причину смерти не разглашают", - говорится в сообщении.

Однако позже журналистам удалось выяснить, что 42-летнй художник Дэйв Дэйв (именно под таким именем он писал свои картины) был обнаружен без сознания в чужой квартире.

Обратим внимание, что внешний вид художника связан с тем, что в детстве его пытался убить его родной отец. Он дал сыну снотворное, после чего облил кровать керосином и поджог. После этого он скрылся с места происшествия.После того, как об этом узнал король поп-музыки, он решил усыновить мальчика.

Фото: погибший сын Майкла Джексона (instagram.com/davedavehq)

Напомним, отец Майкла Джексона сделал "химическое кастрирование" своему сыну, чтобы тот сохранил высокий голос. Об этом рассказал доктор поп-короля Конрад Мюррей. Говоря о смерти Джо Джексона, Мюррей выразил надежду, что тот найдет "искупление в аду", назвал его "худшим отцом для своих детей в истории".

Как сообщалось ранее, отец Майкла Джексона умер.

Джо Джексону было 89 лет. В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака. Он умер в окружении жены, детей и внуков.

Музыкальный продюсер скончался в среду, 27 июня, спустя девять лет после смерти знаменитого сына – Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года.

17 августа Андрею Скрябину исполнилось бы 50 лет (video.rbc.ua)