"Просто не можу перед ним встояти": Олег Винник розповів про свою слабкість

Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Співак розповів також, що любить робити домашні закрутки

Популярний український співак, загальний улюбленець Олег Винник, який виступив у святковому шоу "З Днем народження, Україно!", зізнався за лаштунками у своїй слабкості журналістам телеканалу "Україна".

"Якщо я побачу горох – скуплю весь, що є в наявності: відро, так відро! І буду всю дорогу його уплітати. Просто не можу перед ним встояти. І, до речі, неправду кажуть, ніби від гороху щось там таке буває", - потішив журналістів артист.

Фото: Олег Винник (прес-служба телеканалу "Україна")

Також співак розповів, що іноді сам робить домашні закрутки і пригощає ними друзів.

"Мені подобається і процес, і, звичайно, результат! Нещодавно під час гастролей на Закарпатті я купив білі гриби. По приїзду частину відклав, щоб посмажити. А частину – закатав у банки. До речі, люблю закрутками пригощати друзів, адже роблячи щось своїми руками, ти вкладаєш у цей процес не тільки частинку своєї праці, але і своєї душі", - сказав Вінник за лаштунками шоу.

Фото: Олег Винник (прес-служба телеканалу "Україна")

Зазначимо, що телевізійну версію шоу "З Днем народження, Україно!" телеканал "Україна" покаже 24 серпня. Крім Олега Винника, в ньому взяли участь Тіна Кароль, Оля Полякова, Макс Барських, Сергій Бабкін, дует "НеАнгели", група "Антитіла", The Hardkiss, Monatik, Tayanna, Alekseev.

До речі, нещодавно стало відомо, у скільки обійшовся Віннику відпочинок на Домінікані.

Також ми писали про те, що Тіна Кароль, яка також взяла участь у святковому шоу, розповіла про створення свого нашумілого хіта.

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