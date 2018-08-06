"Огидно руйнувати сім'ю": батько Ані Лорак прокоментував "пригоди" чоловіка зірки

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Сім'я зірки стала на бік Мурата

Батько української співачки Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в РФ, прокоментував інформацію про зраду чоловіка зірки. Про це він розповів виданню "СтарХит".

Мирослав Іванович зазначив, що нібито те, що Мурат Налчаджиоглу змінює його дочки – це чутки, які руйнують сім'ю.

"Все у них з Муратом нормально, вони разом. Не розумію, навіщо так перебільшувати все? Як огидно руйнувати сім'ю!" - прокоментував Мирослав.

Проте батько Ані Лорак зазначив, що скандальне відео, на якому Мурат зображений з юною особою, не бачив.

В оточенні пари подейкують, що Мурата не вперше застають з іншими дівчатами на тусовках.

"Ми тут завжди бачимо Мурата або одного, або в компанії друзів. У Ані, мабуть, інші уявлення про відпочинок. Знайомі ми давно, він порядний, любить свою сім'ю. Але не заперечую, що кожен чоловік може потрапити в таку ситуацію, якщо перед ним буде настирливо крутитися дама. Така наша натура", - розповів діджей караоке-клубу, де помітили Мурата.

Сама ж Ані Лорак поки ніяк не прокоментувала цю інформацію.

До речі, Ані Лорак вперше з'явилася на публіці після зради чоловіка.

Слід нагадати, що в мережі з'явилися нові подробиці про особисте життя опальної української співачки Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк) та її чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу. Журналісти дізналися, що Мурат неодноразово зраджує своїй дружині.

Також ми розповідали, що після зради чоловіка Ані Лорак раптово зникла з соцмереж.

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