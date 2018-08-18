"Намагалися виламати огорожу": концерт Івана Дорна опинився під загрозою зриву

Фото: Іван Дорн (instagram.com/dorn8197)

Активісти не можуть пробачити Івану Дорну слова про те, що Росія і Україна — брати

У Чорноморську стартував Jazz Koktebel Festival, один з наймасштабніших музичних заходів країни. Одним із запрошених на фестиваль був Іван Дорн. Його присутність на сцені не порадувала активістів і вони вирішили зірвати його виступ, розповідає Українська Служба Інформації.

Так, 17 серпня під час виступу Івана Дорна невідомі особи намагалися незаконним шляхом проникнути на захід і зірвати його. Вони ламали паркан, встановлений організаторами, що викликало галас і виступ довелося затримати. Після того, як охорона забезпечила безпеку співакові, виступ продовжилося.

Нагадаємо, що в травні Іван Дорн повинен був дати концерт в Одесі, але скасував його через загрози. Негативне ставлення до артиста поширилося після його інтерв'ю Юрію Дудю, в якому він назвав Росію і Україну братами. Він також пояснив, чому перестав допомагати військовим в зоні АТО.

До речі, Іван Дорн здивував фанатів напівголим виступом у церкві.

Слід нагадати, що до цього Іван Дорн налякав шанувальників зовнішнім виглядом.

Раніше ми розповідали, що Джаред Лето заспівав разом з Іваном Дорном.

Відео: (video.rbc.ua)