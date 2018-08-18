"Пытались выломать забор": концерт Ивана Дорна оказался под угрозой срыва

Фото: Иван Дорн (instagram.com/dorn8197)

Активисты не могут простить Ивану Дорну слова о том, что Россия и Украина — братья

В Черноморске стартовал Jazz Koktebel Festival, одно из самых масштабных музыкальных мероприятий страны. Одним из приглашенных на фестиваль был Иван Дорн. Его присутствие на сцене не порадовало активистов и они решили сорвать его выступление, рассказывает Украинская Служба Информации.

Так, 17 августа во время выступления Ивана Дорна неизвестные лица пытались незаконным путем проникнуть на мероприятие и сорвать его. Они выламывали забор, установленный организаторами, что вызвало шумиху и выступление пришлось задержать. После того, как охрана обеспечила безопасность певцу, выступление продолжилось.

Напомним, что в мае Иван Дорн должен был дать концерт в Одессе, но отменил его из-за угроз. Негативное отношение к артисту распространилось после его интервью Юрию Дудю, в котором он назвал Россию и Украину братьями. Он также объяснил, почему перестал помогать военным в зоне АТО.

Кстати, Иван Дорн удивил фанатов полуголым выступлением в церкви.

Следует напомнить, что до этого Иван Дорн напугал поклонников внешним видом.

Ранее мы рассказывали, что Джаред Лето спел вместе с Иваном Дорном.

Видео: (video.rbc.ua)