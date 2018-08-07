Різниця в 43 роки: у ЗМІ стверджують, що молода коханка Петросяна вагітна

Колаж РБК-Україна

Гуморист старший за свою обраницю на 43 роки

Після інформації про розлучення гумориста Євгена Петросяна з Оленою Степаненко, з'явилися чутки, що 72-річний гуморист вже кілька років перебуває у стосунках зі своєї 29-річною асистенткою Тетяною Брухуновой. Тепер же журналісти говорять про ще одну шокуючу новину: Брухунова нібито вагітна від Петросяна. Про це пише російське видання "Комсомольська правда".

Тетяна Брухунова приїхала в Москву з Тули майже 10 років тому, поступила у МДУКМ, де вивчала менеджмент. Потім вона потрапила в театр Петросяна в якості помічниці директора артиста, а незабаром стала асистенткою самого гумориста.

Гуморист старший за свою обраницю на 43 роки. Тим не менш, в ЗМІ з'явилися чутки, що Брухунова вагітна.

Видання посилається на слова сусідів рідних дівчини в Тулі. У КП стверджують, що цю інформацію сусідам розповіла мати Тетяни.

"Кажуть, що Таня вагітна. Начебто її мати комусь проговорилася, мовляв, не знає, як до такої ситуації ставитися", - розповів мешканець будинку в Тулі, де виросла коханка Петросяна.

Фото: Тетяна Брухунова (Facebook.com/bruhunova)

Про дівчину усі знайомі з Тули кажуть, що вона була дуже скромною і вихованою. Батько Тетяни загинув, її виховували мама і бабуся. Сім'я розлучниці пари Петросян-Степаненко була небагатою. Сусіди стверджують, що останнім часом Тетяна допомагала рідним грошима.

Колишні однокласники Тетяни відверто називають дівчину "сірою мишею".

"У неї сім'я інтелігентна, і вона сама завжди тиха, скромна. На дискотеках, галасливих вечірках жодного разу її не бачила. З хлопчиками теж великий дружби не водила, навіть у старших класах ні з ким не зустрічалася", - згадує ровесниця Брухуновой Анастасія.

Євген Петросян, Олена Степаненко прожили у шлюбі понад 30 років. Степаненко претендує на 80% нажитого у шлюбі з Петросяном, а це 1,5 мільярда рублів.

Фото: Євген Петросян, Олена Степаненко (facebook.com/sensum.club)

До речі, в 2017 році Євген Петросян потрапив в базу "Миротворця".

Артист порушив державний кордон України при відвідуванні окупованого Російською Федерацією Криму.

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