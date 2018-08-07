Разница в 43 года: в СМИ утверждают, что молодая любовница Петросяна беременна

Коллаж РБК-Украина

Юморист старше своей избранницы на 43 года

После информации о разводе юмориста Евгения Петросяна с Еленой Степаненко, появились слухи, что 72-летний юморист уже несколько лет состоит в отношениях со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Теперь же журналисты говорят о еще одной шокирующей новости: Брухунова якобы беременна от Петросяна. Об этом пишет российское издание "Комсомольская правда".

Татьяна Брухунова приехала в Москву из Тулы почти 10 лет назад, поступила в МГУКИ, где изучала менеджмент. Потом она попала в театр Петросяна в качестве помощницы директора артиста, а вскоре стала ассистенткой самого юмориста.

Юморист старше своей избранницы на 43 года. Тем не менее, в СМИ появились слухи, что Брухунова беременна.

Издание ссылается на слова соседей родных девушки в Туле. В КП утверждают, что эту информацию соседям рассказала мать Татьяны.

"Говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться", - рассказал изданию житель дома в Туле, где выросла любовница Петросяна.

Фото: Татьяна Брухунова (Facebook.com/bruhunova)

О самой девушке все знакомые из Тулы говорят, что она была очень скромной и воспитанной. Отец Татьяны погиб, ее воспитывали мама и бабушка. Семья разлучницы пары Петросян-Степаненко была небогатой. Соседи утверждают, что в последнее время Татьяна помогала родным деньгами.

Бывшие одноклассники Татьяны откровенно называют девушку "серой мышью".

"У нее семья интеллигентная, и она сама всегда тихая, скромная. На дискотеках, шумных вечеринках ни разу ее не видела. С мальчиками тоже большой дружбы не водила, даже в старших классах ни с кем не встречалась", - вспоминает ровесница Брухуновой Анастасия.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке более 30 лет. Степаненко претендует на 80% нажитого в браке с Петросяном, а это - 1,5 миллиарда рублей.

Фото: Евгений Петросян и Елена Степаненко (facebook.com/sensum.club)

Кстати, в 2017 году Евгений Петросян попал в базу "Миротворца".

Артист нарушил государственную границу Украины при посещении оккупированного Российской Федерацией Крыма.

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