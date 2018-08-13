Розлучення Петросяна і Степаненко: стало відомо, що саме ділить зіркова пара

Колаж РБК-Україна

Друзі гумористів розповіли правду про розлучення

Шлюб гумористів почав розвалюватися ще навесні, а друзі з оточення артистів вважають, що відносини Петросяна і Степаненко дали тріщину ще 15 років тому. Про це пише російське видання "СтарХит".

Опис майна почався ще навесні, а ділити Петросяну і Степаненко є що. Пара нажила за 32 роки майна на 1,5 мільярда рублів. До опису входять квартири, дві дачі, автомобілі і навіть картини.

Спочатку коміки намагалися домовитися мирно, без суду, але за два дні до зустрічі з адвокатами, Олена Степаненко подала позов, в якому вимагає 80% спільного нажитого майна. Її чоловік дізнався про позов від журналістів.

"Якщо раніше вони якось спілкувалися з Оленою Григорівною, обговорювали деталі мирової, то після такого вчинку припинили контактувати. Адже дружина обдурила його. Кілька місяців вела переговори, запевняла: їй все одно, як і що ділити. Ми пропонували різні варіанти, але жоден не влаштував. А потім ні з того ні з сього, нікому нічого не сказавши, Степаненко з юристом віднесла до суду заяву з вимогами. Євген Ваганович ображений і засмучений. Звичайно, він сильний і виду не подає, не скаржиться. Слава богу, здоров'я в нормі, ніяких приводів для занепокоєння немає, стійко тримається. Близькі, особливо дочка, переживають", – розповів адвокат Петросяна Сергій Жорін.

Подружжю доведеться поділити кілька квартир у Москві, які знаходяться в Першому Зачатьевському провулку, Сеченовском, Великому Кондратьєвському провулках, на Плющисі і Смоленської, дві дачі, кілька машин.

У Євгена Петросяна за три десятки років накопичилася колекція антикваріату – картини, порцеляна і книги. Відомо, що у коміка одна з найбільших в Росії збірка гумористичних видань.

"Культурні цінності і навіть знаменитих клоунів, яких Євген Ваганович привозив зі всіх куточків світу, Олена Григорівна зазначила в позові, бажає забрати їх собі. Потрапити в апартаменти, де зберігаються коштовності та цінні речі, зараз неможливо – Степаненко туди нікого не пускає. Це мого клієнта, звісно, обурює. Крім того, є невелика квартира, з якою пов'язані особливі спогади: там знаходиться кабінет, де Петросян колись придумав "Смехопанораму", "Криве дзеркало". Її Олена Григорівна теж хоче забрати", - підтвердив адвокат.

Основною причиною розлучення називають молоду асистентку Євгена Петросяна – 29-річну Тетяну Брухунову. До речі, ходять чутки, що вона вагітна від гумориста, але адвокат Петросяна впевнений, що це мерзенні інсинуації.

Друзі пари розповіли, що, коли Олена Степаненко помітила нездоровий інтерес з боку шанувальниці і вирішила серйозно поговорити з чоловіком, сталася велика сварка, після якої вони роз'їхалися.

"Здавалося, ідеальна пара, але насправді – лише видимість. Як друг сім'ї був вхожий в будинок і деколи ставав свідком конфліктів. Олена дуже ревнива, а у Євгена Вагановича, безумовно, багато прихильниць і спокус. Плюс дві творчі людини під одним дахом – це дуже важко. Звичайно, був у курсі розладу, але вони так виховані, що до останнього не виносили особисті справи. На людях трималися бездоганно", - розповів друг сім'ї Сергій Дроботенко.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що пара гумористів вперше прокоментувала своє розлучення.

А також про те, що з'явилася інформація про вагітність коханки Петросяна.

Відео: РБК-Україна