"Все будет по суду": Петросян и Степаненко прокомментировали свой развод

Фото: Петросян и Степаненко (Коллаж РБК-Украина)

Пара впервые сообщила свое мнение о разрыве

Известные российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко впервые прокомментировали свой развод. Они надеются, что придут к взаимовыгодному разрешению вопроса. Об этом супруги-юмористы заявили в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1".

Елена Степаненко считает, что развод – дело житейское и надеется, что все имущество будет поделено судом.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Ну это житейское дело, ну что, ну так случилось. Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет", — объяснила свою позицию Степаненко.

Евгений Петросян ответил, что хотел бы сохранить с бывшей супругой дружеские и рабочие отношения.

"Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность какую-то", — отметил юморист.

Напомним, мы ранее писали о том, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись после 33 –х лет супружеской жизни.

О том, что 72-летний Евгений Петросян и 65-летняя Елена Степаненко делят имущество, сообщила пресс-служба Хамовнического суда Москвы, где разбирается иск.

Также, сообщали о том, что вероятной причиной развода стала связь Евгения Петросяна с молодой любовницей, которая от него беременна.

Видео: РБК-Украина