Развод Петросяна и Степаненко: стало известно, что именно делит звездная пара

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Друзья юмористов рассказали правду о разводе

Брак юмористов начал разваливаться еще весной, а друзья из окружения артистов считают, что отношения Петросяна и Степаненко дали трещину еще 15 лет назад. Об этом пишет российское издание "СтарХит".

Опись имущества началась еще весной, а делить Петросяну и Степаненко есть что. Пара нажила за 32 года имущества на 1,5 миллиарда рублей. В опись входят квартиры, две дачи, автомобили и даже картины.

Сначала комики пытались договориться мирно, без суда, но за два дня до встречи с адвокатами, Елена Степаненко подала иск, в котором требует 80% нажитого совместного имущества. Ее супруг узнал об иске от журналистов.

"Если раньше они как-то общались с Еленой Григорьевной, обсуждали детали мировой, то после такого поступка прекратили контактировать, Супруга ведь обманула его. Несколько месяцев вела переговоры, заверяла: ей все равно, как и что делить. Мы предлагали разные варианты, но ни один не устроил. А потом ни с того ни с сего, никому ничего не сказав, Степаненко с юристом отнесла в суд заявление с требованиями. Евгений Ваганович обижен, расстроен. Конечно, он сильный и виду не подает, не жалуется. Слава богу, здоровье в норме, никаких поводов для беспокойства нет, держится стойко. Близкие, особенно дочь, переживают", – рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Супругам предстоит поделить несколько квартир в Москве, которые находятся в Первом Зачатьевском переулке, Сеченовском, Большом Кондратьевском переулках, на Плющихе и Смоленской, две дачи, несколько машин.

У Евгения Петросяна за три десятка лет накопилась коллекция антиквариата – картины, фарфор и книги. Известно, что у комика одно из самых крупнейших в России собрание юмористических изданий.

"Эти культурные ценности и даже знаменитых клоунов, которых Евгений Ваганович привозил со всех уголков мира, Елена Григорьевна указала в иске, желает забрать их себе. Попасть в апартаменты, где хранятся антиквариат и ценные вещи, сейчас невозможно – Степаненко туда никого не пускает. Это моего клиента, конечно, возмущает. Кроме того, есть небольшая квартира, с которой связаны особые воспоминания: там находится кабинет, где Петросян когда-то придумал "Смехопанораму", "Кривое зеркало". Ее Елена Григорьевна тоже хочет забрать", - подтвердил адвокат.

Основной причиной развода называют молодую ассистентку Евгения Петросяна – 29-летнюю Татьяну Брухунову. Кстати, ходят слухи, что она беременна от юмориста, но адвокат Петросяна уверен, что это гнусные инсинуации.

Друзья пары рассказали, что, когда Елена Степаненко заметила нездоровый интерес со стороны поклонницы и решила серьезно поговорить с мужем, случилась крупная ссора, после которой они разъехались.

"Казалось, идеальная пара, но на самом деле – лишь видимость. Как друг семьи был вхож в дом и порой становился свидетелем конфликтов. Елена очень ревнива, а у Евгения Вагановича, безусловно, много поклонниц и искушений. Плюс два творческих человека под одной крышей – это очень трудно. Конечно, был в курсе разлада, но они так воспитаны, что до последнего не выносили личные дела. На людях держались безупречно", - рассказал друг семьи Сергей Дроботенко.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что пара юмористов впервые прокомментировала свой развод.

А также о том, что появилась информация о беременности любовницы Петросяна.

Видео: РБК-Украина