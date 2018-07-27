Регіна Тодоренко вагітна: у ЗМІ назвали стать дитини

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча і її наречений чекають первістка

Відома українська ведуча Регіна Тодоренко, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і нещодавно представила там своє шоу, виходить заміж за російського співака Влада Топалова. Нещодавно з'явилися чутки про те, що українка вагітна. Інформацію підтверджує Super.ru.

У виданні повідомили, що 28-річна екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" і її наречений скоро вперше стануть батьками. Більше того, повідомляється, що їхній первісток з'явиться на світ у грудні цього року.

Джерела видання розповіли, що пара чекає хлопчика.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Варто відзначити, що інформація про вагітність ведучої офіційно не підтверджена, однак зірка вже тривалий час не показує свій живіт в соцмережах і з'являється на публіці в "мішкуватому" вбранні.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Нагадаємо, Топалов зробив пропозицію руки і серця Регіні Тодоренко.

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