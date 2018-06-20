"З улюбленою": Влад Топалов показав, як відпочиває з Регіною Тодоренко

На фото Влад Топалов ніжно обіймає Тодоренко, а вона цілує його в щоку

Популярний російський співак вирушив разом зі своєю коханою в Лондон, де, до речі, Регіна Тодоренко відсвяткувала своє 28-річчя.

Відзначимо, що ім'я свого "таємного" бойфренда Регіна Тодоренко розсекретила зовсім недавно. Однак фанати телеведучої вже давно здогадувалися, що у неї роман з колишнім солістом групи Smash!!, 32-річним співаком Владом Топаловим. Після свого дня народження пара все ж зважилася "відкрити карти". Тодоренко і Топалов на своїх instagram-сторінках опублікували спільні фото і пояснили підписникам, що тепер вони офіційно в романтичних відносинах.

Зараз пара відпочиває в Лондоні. Вони прогулюються по вулицях британської столиці, відвідують різні туристичні точки. При цьому цікаво, що поки що найбільше яскравими знімками ділиться Влад Топалов. Саме він нещодавно знову порадував фанатів спільним знімком з Тодоренко.

"З коханою... ведучою) сфоткався з кумиром", - підписав зворушливий знімок російський співак, на якому Регіна Тодоренко цілує його в щоку.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Підписники Топалова поспішили привітати та відзначити, що вони з Тодоренко – чудова пара.

"Два позитива на одному фото", - пише fox20142.

"Як же ви підходите один одному. Передчуття у мене... ось чуйка, що у вас все буде кльово. Як створені один для одного. Молодці", - зазначає mukhanova1987.

"Ой, я так рада! Ви так добре виглядаєте!! Будьте щасливі", - бажає liza_shchelkunova.

"Такі класні! Бережіть своє щастя і зберігайте його в тиші", - радить kuvshinova4585.

Скріншот коментарів instagram.com/vladtopalovofficial)

"Тут нічого не додаси", - підписав знімок Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Ну, куди ж без такого транспорту" (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"От якби я робив виставку про себе, вона б виглядала саме так (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, свій 28-й день народження Регіна Тодоренко відсвяткувала 14 червня.

В честь дня народження відомої мандрівниці і телеведучої STYLER вирішив згадати нашу бесіду з Регіною Тодоренко. Зазначимо, що під час зустрічі саме нашому ресурсові Регіна дала своє останнє інтерв'ю в якості ведучої "Орла и Решки". Ділимося найбільш яскравими життєвими порадами відомої українки.

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