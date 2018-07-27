"З дружиною в Криму": в Росії "госпіталізували" відомого 80-річного поета - з'явилися деталі

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Поет терміново доставлений в лікарню

Відомий радянський і російський поет-пісняр Ілля Рєзнік, за даними деяких росЗМІ, був терміново госпіталізований. Кілька днів тому його помістили в одну з московських лікарень, як повідомляє Рен ТВ.

Народний артист Росії нібито знаходиться під наглядом у Москві.

За даними росЗМІ, Рєзнік був госпіталізований кілька днів тому, проте про це стало відомо лише 27 липня. Відзначається, що його направили на відпочинок в один з підмосковних пансіонатів.

Однак пізніше Рєзнік повідомив interfax.ru, що інформація деяких ЗМІ про його недугу і госпіталізацію недостовірна.

Ілля Рєзнік (Кадр з відео: YouTube / Документальное кино на Первом)

"Ми сидимо з дружиною в Криму на березі моря, і у нас все добре. Плануємо з (дружиною) Ірочкою через тиждень - через два вінчатися", - сказав Рєзнік.

Нагадаємо, дружина скандального Кобзона розповіла про його стан. Артист, який 13 років бореться з раком, перебуває в лікарні.

Раніше з'явилися нові дані про стан Кобзона.

80-річний співак знаходиться в реанімації відділення нейрохірургії з 20 липня. Кобзона доставили в лікарню в непритомному стані. З карети швидкої допомоги співака виносили на ношах. Його стан оцінюється як важкий.

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