Фото: Иосиф Кобзон (iosifkobzon.ru)

Певец уже 13 лет борется с раком

Скандальный советский и российский певец, народный артист РФ Иосиф Кобзон, которому 11 сентября исполнится 81 год, и который имеет паспорт "ДНР" и активно поддерживает террористов на Донбассе, находится в больнице. Жена 80-летнего артиста рассказала о его состоянии, передает super.ru.

80-летний певец борется с раком более 13 лет. Не так давно его экстренно госпитализировали, однако появлялась неподтвержденная информация об артисте и его здоровье. По словам Нелли Кобзон, певец действительно находится в медучреждении.



"Да, ему было неважно. После этого он встал и ходил", - рассказала Нелли.

"Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", - отметила она.

Недавно, в сети появились снимки больного Иосифа Кобзона.

Ранее Кобзон рассказал, где хочет быть похоронен.

Артист завещал себя похоронить рядом с матерью Идой Исаевной на Востряковском кладбище в Москве и уже выкупил там участок.

Кстати, в Харькове открыли необычный памятник известной советской актрисе – бывшей жене Кобзона.

Ранее сообщалось, что звезда "Трех мушкетеров" находится в тяжелом состоянии.

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