"С женой в Крыму": в России "госпитализировали" известного 80-летнего поэта - появились детали

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Артист опроверг информацию о его госпитализации

Известный советский и российский поэт-песенник Илья Резник, по данным некоторых росСМИ, был срочно госпитализирован. Несколько дней назад его поместили в одну из московских больниц, как сообщает Рен ТВ.

Народный артист России якобы находится под наблюдением в Москве.

По данным росСМИ, Резник был госпитализирован несколько дней назад, однако об этом стало известно лишь 27 июля. Отмечается, что его направили на отдых в один из подмосковных пансионатов.

Однако позднее Резник сообщил interfax.ru, что информация некоторых СМИ о его недуге и госпитализации недостоверна.

Илья Резник (Кадр из видео: YouTube/Документальное кино на Первом)

"Мы сидим с женой в Крыму на берегу моря, и у нас все хорошо. Планируем с (супругой) Ирочкой через неделю - через две венчаться", - сказал Резник.

Напомним, жена скандального Кобзона рассказала о его состоянии. Артист, который 13 лет борется с раком, находится в больнице.

Ранее появились новые данные о состоянии Кобзона.

80-летний певец находится в реанимации отделения нейрохирургии с 20 июля. Кобзона доставили в больницу без сознания. Из кареты скорой помощи певца выносили на носилках. Его состояние оценивается как тяжелое.

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