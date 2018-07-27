"С женой в Крыму": в России "госпитализировали" известного 80-летнего поэта - появились детали

Артист опроверг информацию о его госпитализации
Известный советский и российский поэт-песенник Илья Резник, по данным некоторых росСМИ, был срочно госпитализирован. Несколько дней назад его поместили в одну из московских больниц, как сообщает Рен ТВ.
Народный артист России якобы находится под наблюдением в Москве.
По данным росСМИ, Резник был госпитализирован несколько дней назад, однако об этом стало известно лишь 27 июля. Отмечается, что его направили на отдых в один из подмосковных пансионатов.
Однако позднее Резник сообщил interfax.ru, что информация некоторых СМИ о его недуге и госпитализации недостоверна.
Илья Резник (Кадр из видео: YouTube/Документальное кино на Первом)
"Мы сидим с женой в Крыму на берегу моря, и у нас все хорошо. Планируем с (супругой) Ирочкой через неделю - через две венчаться", - сказал Резник.
Напомним, жена скандального Кобзона рассказала о его состоянии. Артист, который 13 лет борется с раком, находится в больнице.
Ранее появились новые данные о состоянии Кобзона.
80-летний певец находится в реанимации отделения нейрохирургии с 20 июля. Кобзона доставили в больницу без сознания. Из кареты скорой помощи певца выносили на носилках. Его состояние оценивается как тяжелое.
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