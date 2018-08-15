Скільки коштує виступ Софії Ротару: названа мінімальна сума

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Навіть під час кризи люди пропонують зірці шалені гроші

Легендарна українська співачка Софія Ротару, яка нещодавно поділилася сімейним фото, дуже мало зараз гастролює, а якщо і виїжджає кудись, то в основному на корпоративні заходи. Про це розповів концертний директор зірки Сергій Лавров в інтерв'ю виданню "Собеседник".

При цьому, за словами менеджера, мінімальна вартість виступів 71-річної Софії Михайлівни становить 50 тис. євро.

"Якщо запрошують на святкові заходи, то вона просить 100 тисяч євро. Зараз вона буде працювати за 200 тисяч євро", - зазначив Лавров.

Він наголосив, що багаті люди навіть у кризові часи пропонують Ротару такі гроші.

"Самі посудіть: один концерт за 200 тисяч, два - по 50 і два - по 100. Більше їй нічого не треба", - додав Сергій.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

До речі, сьогодні більшу частину часу Ротару проводить у своєму особняку в Києві. Але побачити зірку на вулицях столиці неможливо.

"Вона навіть за кордоном не гуляє. Їй вистачає дому. У неї є свій приватний ліс - ось там вона гуляє", - резюмував співрозмовник видання.

Раніше внучка Софії Ротару похвалилася розкішним відпочинком в Сен-Тропе.

Відео: РБК-Україна