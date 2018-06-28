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"Слава, ти так чи ні?": Зеленський привітав українців з Днем Конституції (відео)

STYLERЗірки        28.06.2018 - 18:25
Фото: Володимир Зеленський (РБК-України)
Фото: Володимир Зеленський (РБК-України)

Шоумен звернувся до громадян України

Відомий український комік і телеведучий, зірка студії "Квартал 95" Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції. На своїй сторінці в соцмережі Instagram шоумен опублікував відео, в якому звернувся до громадян України і, ймовірно, до Святослава Вакарчука.

"Зі святом!" - написав гуморист в мережі.

"Всіх хочу привітати з Днем Конституції України! І в цей день у мене тільки одне питання: Слава, ну що, ти так? Чи ні? Тому що якщо ти залізно так, або точно ні, ну тоді і я", - сказав на відео шоумен.

"А всі знову запитують, ну що я. А що я? Я-то зрозуміло, що ти? Просто якщо ти і я - то це ми, розумієш? А якщо ми - то це всіх", - додав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)

Нагадаємо, вже тривалий час повідомляється про участь Володимира Зеленського та відомого українського музиканта, лідера культового гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука у виборах президента України.

Варто відзначити, що українці ще не визначилися з фаворитом серед кандидатів в президенти.

Раніше Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова.

До речі, Вакарчук емоційно звернувся до українців.

Історія і значення свята (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Володимир Зеленський, День Конституции
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