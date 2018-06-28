"Слава, ты да или нет?": Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции (видео)

Шоумен обратился к гражданам Украины

Известный украинский комик и телеведущий, звезда студии "Квартал 95" Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. На своей странице в соцсети Instagram шоумен опубликовал видео, в котором обратился к гражданам Украины и, вероятно, к Святославу Вакарчуку.

"С праздником! Зі святом!" – написал юморист в сети.

"Всех хочу поздравить с Днем Конституции Украины! И в этот день у меня только один вопрос: Слава, ну что, ты да? Или нет? Потому что если ты железно да, или точно нет, ну тогда и я", - сказал на видео шоумен.

"А все снова спрашивают, ну что я. А что я? Я-то понятно, что ты? Просто если ты и я – то это мы, понимаешь? А если мы – то это всех", - добавил Зеленский.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 28 Июн 2018 в 4:09 PDT

Видео: Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, уже длительное время сообщается об участии Владимира Зеленского и известного украинского музыканта, лидера культовой группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука в выборах президента Украины.

Стоит отметить, что украинцы еще не определились с фаворитом среди кандидатов в президенты.

Ранее Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова.

Кстати, Вакарчук эмоционально обратился к украинцам.

История и значение праздника (видео: STYLER.rbc.ua)