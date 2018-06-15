"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова

Известный шоумен высказал слова поддержки режиссеру

Известный шоумен Владимир Зеленский выступил в поддержку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает ТСН.

Украинского режиссера Олега Сенцова продолжают поддерживать известные люди. Сегодня уже 32 день его голодовки.

Знаменитый украинский шоумен, режиссер, сценарист и художественный руководитель студии "Квартал-95" записал видеообращение, в котором напомнил о том, кто такой Олег Сенцов и призвал его освободить.

"Олег Геннадьевич Сенцов родился в 1976 году 13 июля в городе Симферополь, Украина. Украинский кинорежиссер и сценарист. Так написано в Википедии. В 2014 году, когда у нас "отжали" Крым, он был незаконно арестован и приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Незаконно осужден – так будет записано в уголовных делах тех, кто это сделал. Сенцов – настоящий мужчина, настоящий украинец, а самое главное – настоящий человек. Его имя уже записано в истории Украины. Freedom Sentsov!", - сказал Владимир Зеленский.

Видео: Зеленский призывает освободить Сенцова (ТСН)

Напомним, известный писатель Стивен Кинг требует освободить Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)