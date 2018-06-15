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"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова

STYLERLIFE        15.06.2018 - 11:55
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/kvartal95)
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/kvartal95)

Відомий шоумен висловив слова підтримки режисеру

Відомий шоумен Володимир Зеленський виступив на підтримку політв'язня українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє ТСН.

Українського режисера Олега Сенцова продовжують підтримувати відомі люди. Сьогодні вже 32 день його голодування.

Знаменитий український шоумен, режисер, сценарист і художній керівник студії "Квартал-95" записав відеозвернення, в якому нагадав про те, хто такий Олег Сенцов і закликав його звільнити.

"Олег Геннадійович Сенцов народився в 1976 році 13 липня в місті Сімферополь, Україна. Український кінорежисер і сценарист. Так написано у Вікіпедії. В 2014 році, коли у нас "віджали" Крим, він був незаконно заарештований і засуджений до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Незаконно засуджений – так буде записано у кримінальних справах тих, хто це зробив. Сенцов – справжній чоловік, справжній українець, а найголовніше – справжній чоловік. Його ім'я вже записано в історії України. Freedom Sentsov!", - сказав Володимир Зеленський.

Відео: Зеленський закликає звільнити Сенцова (ТСН)

Нагадаємо, відомий письменник Стівен Кінг вимагає звільнити Олега Сенцова.

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Теги: відео, зеленский, Сенцов
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