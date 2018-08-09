Смерть Zombie Boy: родичі озвучили свою версію трагедії

Фото: Рік Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

У момент смерті поряд з манекенником перебувала кохана

Родичі канадського манекенника Ріка Дженеста, відомого під сценічним псевдонімом Zombie Boy, переконані в тому, що стався нещасний випадок. Про це повідомив продюсер манекенника Карім Ледук у коментарі для журналу People.

Джерела з оточення Ріка Дженеста, за словами Каріма Ледюка, повідомили, що незадовго до своєї смерті, манекенник був у прекрасному настрої. Він з цікавістю і натхненням готувався до нового проекту.

Крім того, родичі загиблого спростовують чутки про те, що Дженест страждав якими-небудь психічними розладами. Багато чого з того, що він демонстрував на сцені і його образи – це всього лише ознака епатажного стилю.

"Ми, родичі та близькі люди, бачимо, що навколо його смерті занадто багато невідповідностей, щоб вважати це самогубством", — підкреслив він.

Крім того, Карім Ледук повідомив, що балкон, з якого випав Zombie Boy був небезпечний, а у Дженеста була звичка під час перекуру сидіти на перилах.

Родичі та друзі висловлюють припущення, що Zombie Boy випадково випав з балкона, а не викинувся з нього навмисно.

"Балкон, з якого він впав, по-справжньому небезпечний. Всього пару тижнів тому я був там з ним, і ми разом курили сигарети", — згадав Карім.

В той фатальний день Zombie Boy був вдома разом зі своєю дівчиною. Він сказав їй, що вийде на балкон покурити. Тривалий час моделі не було, тому кохана вийшла подивитися що з ним і виявила, що він випав з балкону.

Кохана Zombie Boy повідомила, що він не вживав у той день алкоголь і був у чудовому настрої. До того, як він вийшов покурити, вони говорили про майбутнє і будували плани.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Zombie Boy знайдений мертвим.

Також ми писали про те, що останній пост в Instagram шанувальники прийняли за передсмертну записку від Zombie Boy.

Відео: РБК-Україна