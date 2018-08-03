Zombie Boy найден мертвым

Модель нашли у него дома в Канаде
В Канаде покончил с собой манекенщик Рик Дженнест, более известный как Zombie Boy. Об этом сообщает портал TMZ.
32-летний Рик Дженест покончил с собой. Модель нашли в его квартире в Монреале. Radio-Canada сообщает, что он страдал от психического расстройства.
Рик Дженест приобрел широкую известность благодаря своим многочисленным татуировкам в виде скелета. Манекенщик дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле – 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых — 176.
Фото: Рик Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)
Прозвище Zombie Boy Рик получил в 15 лет, когда ему пришлось пройти операцию по удалению опухоли головного мозга.
Рик Дженест снялся в клипе Леди Гаги "Born This Way". Певица выразила соболезнования в связи со смертью Zombie Boy на своей странице в Twitter, отметив, что "более чем опустошена" этой новостью.
Скриншот поста (twitter.com/ladygaga)
Ранее сообщалось, что умер легендарный актер.
"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова", - говорится в сообщении пресс-службы.
Юрий Мартынов родился 4 мая 1934 года. Закончил ВГИК в 1958-м году, а уже с 1960 года – актер Государственного театра киноактера. В 2006 году получил звание заслуженного актера России.
Напомним, ранее мы писали о том, что скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей".
А также о том, что умерла известная российская актриса.
Герои, погибшие в июле 2018