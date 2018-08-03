Zombie Boy найден мертвым

Фото: Рик Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

Модель нашли у него дома в Канаде

В Канаде покончил с собой манекенщик Рик Дженнест, более известный как Zombie Boy. Об этом сообщает портал TMZ.

32-летний Рик Дженест покончил с собой. Модель нашли в его квартире в Монреале. Radio-Canada сообщает, что он страдал от психического расстройства.

Рик Дженест приобрел широкую известность благодаря своим многочисленным татуировкам в виде скелета. Манекенщик дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле – 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых — 176.

Фото: Рик Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

Прозвище Zombie Boy Рик получил в 15 лет, когда ему пришлось пройти операцию по удалению опухоли головного мозга.

Рик Дженест снялся в клипе Леди Гаги "Born This Way". Певица выразила соболезнования в связи со смертью Zombie Boy на своей странице в Twitter, отметив, что "более чем опустошена" этой новостью.

Скриншот поста (twitter.com/ladygaga)

Ранее сообщалось, что умер легендарный актер.

"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Юрий Мартынов родился 4 мая 1934 года. Закончил ВГИК в 1958-м году, а уже с 1960 года – актер Государственного театра киноактера. В 2006 году получил звание заслуженного актера России.

Напомним, ранее мы писали о том, что скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей".

А также о том, что умерла известная российская актриса.

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