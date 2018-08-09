Смерть Zombie Boy: родственники озвучили свою версию трагедии

Фото: Рик Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

В момент смерти рядом с манекенщиком находилась возлюбленная

Родственники канадского манекенщика Рика Дженеста, известного под сценическим псевдонимом Zombie Boy, убеждены в том, что произошел несчастный случай. Об этом сообщил продюсер манекенщика Карим Ледук в комментарии для журнала People.

Источники из окружения Рика Дженеста, по словам Карима Ледука, сообщили, что незадолго до своей смерти, манекенщик был в прекрасном настроении. Он с интересом и воодушевлением готовился к новому проекту.

Кроме того, родственники погибшего опровергают слухи о том, что Дженест страдал какими-либо психическими расстройствами. Многое из того, что он демонстрировал на сцене и его образы – это всего лишь признак эпатажного стиля.

"Мы, родственники и близкие люди, видим, что вокруг его смерти слишком много несоответствий, чтобы считать это самоубийством", — подчеркнул он.

Кроме того, Карим Ледук сообщил, что балкон, с которого выпал Zombie Boy был опасен, а у Дженеста была привычка во время перекура сидеть на перилах.

Родственники и друзья высказывают предположение, что Zombie Boy случайно выпал с балкона, а не выбросился с него преднамеренно.

"Балкон, с которого он упал, по-настоящему опасен. Всего пару недель назад я был там с ним, и мы вместе курили сигареты", — вспомнил Карим.

В тот роковой день Zombie Boy был дома вместе со своей девушкой. Он сказал ей, что выйдет на балкон покурить. Длительное время манекенщика не было, поэтому любимая вышла посмотреть что с ним и обнаружила, что он выпал с балкона.

Возлюбленная Zombie Boy сообщила, что он не употреблял в тот день алкоголь и был в прекрасном настроении. До того, как он вышел покурить, они говорили о будущем и строили планы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Zombie Boy найден мертвым.

Также мы писали о том, что последний пост в Instagram поклонники приняли за предсмертную записку от Zombie Boy.

Видео: РБК-Украина