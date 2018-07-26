В стилі 50-х: Меган Маркл з'явилася на публіці в джинсовому ретро-вбранні (фото)

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (twitter.com/KensingtonRoyal)

Дружина принца Гаррі одягла сукню від відомого бренду

Дружина онука королеви Великобританії Єлизавети II принца Гаррі - герцогиня Сассекська Меган Маркл відвідала благодійний матч з поло Sentebale, на якому підтримала свого коханого.

На захід Маркл прийшла в синій джинсовій сукні від Carolina Herrera в стилі 50-х років – з невеликим V-подібним вирізом, з ременем на талії і розкльошеною спідницею довжини міді. Поділ сукні закривав коліна герцогині. Образ Маркл доповнила світлими туфлями-"човниками" від Aquazzura, плетеною сумкою і чорними окулярами. Волосся дружина принца Гаррі зібрала в елегантний пучок.

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Окремої уваги заслужив плетений клатч герцогині. У мережі помітили, що Маркл прийшла з сумочкою бренду J.Crew, яку раніше бачили у молодшої сестри герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон - Піппи.

Скріншот поста (instagram.com/middletonmaven)

За даними DailyMail, перед турніром королівська пара відвідала обід зі спонсорами та шанувальниками, а пізніше Меган пішла вболівати за чоловіка з трибун стадіону в Беркширі.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі вніс корективи в гардероб Меган Маркл.

До речі, родичка Меган Маркл потрапила у в'язницю.

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