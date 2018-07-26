"Країна третього світу": Дмитро Комаров поспівчував українцям

Фото: Дмитро Комаров (facebook.com/DmitroKomarov)

Телеведучий стверджує, що такого не бачив навіть в період розливу Амазонки

Відомий телеведучий Дмитро Комаров поспівчував жителям Києва у зв'язку з вчорашніми наслідками негоди і опублікував фотографії Камбоджі, яка постраждала від тайфуну в 2008 році. Про це Комаров написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він написав, що йому боляче дивитися на те, що відбувається в його рідному місті і порівняв Україну з Амазонкою, де навіть в період розливу річки влада не допускає такого колапсу.

Комаров пожартував, що для того, щоб зняти наслідки стихії, виявляється не потрібно було їхати так далеко і закликав жителів столиці триматися, щоб пережити не тільки дощ, а й людей при владі, які допустили таке в Києві.

Фото: Камбоджа після тайфуну (facebook.com/DmitroKomarov)

"Це не Київ, а Камбоджа після тайфуну в 2008 році. Подивився новини і думаю, що можна було так далеко не їхати, в "країну третього світу", а зняти в європейській столиці. Це не іронія, а сміх крізь сльози. Мені боляче дивитися, що в моєму рідному місті таке допускають. Я зараз в Амазонці, тут замість доріг - річки, а замість машин - човни, у багатьох місцях. Але в столиці Амазонії, місті Манаус, навіть у період розливу Амазонки, коли річка розливається на десятки кілометрів, такого не допускають. Тримайтеся. Нам треба пережити. Пережити не дощ, а людей при владі, які зобов'язані такого не допускати", - написав ведучий тревел-шоу "Світ Навиворіт".

Скріншот поста (facebook.com/DmitroKomarov)

До речі, українці шоковані наслідками потужного зливи у столиці.

А в мережі показали бурхливу стихію в Запоріжжі.

Відео: video.rbc.ua