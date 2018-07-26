"Страна третьего мира": Дмитрий Комаров посочувствовал украинцам

Фото: Дмитрий Комаров (facebook.com/DmitroKomarov)

Телеведущий утверждает, что такого не видел даже в период разлива Амазонки

Известный телеведущий Дмитрий Комаров посочувствовал жителям Киева в связи с вчерашними последствиями непогоды и опубликовал фотографии Камбоджи, которая пострадала от тайфуна в 2008 году. Об этом Комаров написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он написал, что ему больно смотреть на то, что происходит в его родном городе и сравнил Украину с Амазонкой, где даже в период разлива реки власть не допускает такого коллапса.

Комаров пошутил, что для того, чтобы заснять последствия стихии, оказывается не нужно было ехать так далеко и призвал жителей столицы держаться, чтобы пережить не только дождь, но и людей у власти, которые допустили такое в Киеве.

Фото: Камбоджа после тайфуна (facebook.com/DmitroKomarov)

"Это не Киев, а Камбоджа после тайфуна в 2008 году. Посмотрел новости и думаю, что можно было так далеко не ехать, в "страну третьего мира", а снять в европейской столице. Это не ирония, а смех сквозь слезы. Мне больно смотреть, что в моем родном городе такое допускают. Я сейчас в Амазонке, тут вместо дорог - реки, а вместо машин - лодки, во многих местах. Но в столице Амазонии, городе Манаус, даже в период разлива Амазонки, когда река разливается на десятки километров, такого не допускают. Держитесь. Нам нужно пережить. Пережить не дождь, а людей у власти, которые обязаны такого не допускать", - написал ведущий тревел-шоу "Мир Наизнанку".

Скриншот поста (facebook.com/DmitroKomarov)

Кстати, украинцы шокированы последствиями мощного ливня в столице.

А в сети показали бушующую стихию в Запорожье.

Видео: video.rbc.ua