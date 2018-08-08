Ступка з дружиною, "НеАнгели" та інші зірки відвідали прем'єру "Мамма Міа!2"

Колаж РБК-Україна

В український прокат з 9 серпня виходить продовження романтичної комедії

У вівторок, 7 серпня, у прем'єрному кінотеатрі "Оскар" відбулася гала-прем'єра музичної комедії "Мамма Міа!2".

"Мамма Міа!2" - комедійний романтичний фільм, режисером якого виступив Ол Паркер. Це продовження фільму 2008-го року "Мамма Міа!", який, у свою чергу, заснований на однойменному мюзиклі з використанням музики ABBA.

Першими стрічку зуміли оцінити солістки дуету "НеАнгели" Слава та Віка. Слава прийшла з чоловіком, Едгаром Камінським.

Фото: зіркові гості на прем'єрі фільму

Також серед гостей були помічені Аніта Луценко, Дмитро Ступка з дружиною, Поліною Логуновою, Анна Добриднева, Олена Мусієнко, Артем Гагарін, Богдан Юсипчук, Алекс Захарчук.

Фото: зіркові гості на прем'єрі фільму

Подивитися прем'єру прийшли і Наталя Стрільчук, Олександра Новікова, Катерина Кістень, Соня Кей, Вероніка Ясінська, Іван Пилипець, Олексій Прищепа, Юрій Корявченков (Юзик).

Фото: зіркові гості на прем'єрі фільму

Відео: трейлер "Мамма Міа! 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Про фільм:

Для Софі та її матері Донни шматочок раю на Землі, тобто грецький острів Калокаірі, вже давно став чимось знаковим. Дівчина мріяла провести своє весілля в цьому чудовому місці – і в неї це вийшло. Наразі ж вона готова зробити всіх своїх трьох пап дідусями. Так-так, Софі вагітна!

Дівчина володіє маминим готелем на острові і зараз вона все більше і більше дізнається про минуле Донни. Софі ніколи не знала, як мама зустріла татусів, але час настав. Як крутилося життя Донни в ті часи, як вона сама ростила доньку, як почалася історія цієї вілли. Буде багато нового!

В український прокат музична комедія "Мамма Міа!2" виходить з 9 серпня.

Раніше в кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра франшизи "Місія Нездійсненна: Фолаут".

Також нагадаємо про те, що фільм молодого українського режисера отримав престижну кінопремію.

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