Світлана Лобода з'явилася на червоній доріжці російської премії МУЗ-ТВ 2018 (фото)

Заради виступу на церемонії Лобода прилетіла з Америки в Росію

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, і нещодавно стала мамою вдруге, з'явилася на червоній доріжці премії "Премії МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" в Москві.

Скріншот поста (instagram.com/muztv)

Судячи з фото заходи, вагітність практично не позначилася на фігурі співачки. Зірка одяглася в чорне плаття з декольте і босоніжки.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/muztv)

Заради виступу на церемонії Лобода прилетіла з Америки в Росію, залишивши новонароджену дитину і її старшу сестру зі своєю мамою в Лос-Анджелесі.

"Я всього на два дні прилетіла в Москву з Лос-Анджелеса. Так сумувала по сцені, роботі. З моєї новонародженою донечкою залишилися моя мама і старша дочка. Зараз виступлю на премії з новою піснею, і вночі у мене літак до Америки", - розповіла співачка російським журналістам.

На питання, хто батько новонародженої молодшої дочки, Лобода відмовилася відповідати.

"Поки не хочу про це говорити", – сказала Світлана.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на такий образ співачки.

"Всі люди як люди, а вона – суперзірка"; "Не встигла народити - одразу на сцену вийшла"; "Після пологів виглядає чудово"; "Суперзірка! Людина може дозволити собі і пластику і штукатурку"; "Відразу видно..годуюча мати", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/muztv)

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