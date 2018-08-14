"Так відразу і приїду": Лайма Вайкуле розповіла, коли буде виступати в Криму

Фото: Лайма Вайкуле (instagram.com/laima_vaikule_official)

Співачка підтвердила, що не приїде в Крим аж до зняття санкцій

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле повідомила про те, що не приїде в окупований Росією Крим до того моменту, поки не знімуть санкції. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Россия 1.

"Я знаю, що нам заборонено працювати в Криму. Я кажу: ні, я не буду працювати. Це хіба взагалі треба обговорювати? Це так просто. Чому ви так зачепилися? Вам більше нічого показувати?" – відповіла Вайкуле, коли ведучий задав питання, чи є її відмова від виступів на півострові громадянською позицією чи радою її адвоката.

На пропозицію все-таки приїхати в Крим артистка відповіла: "Як знімуть санкції, так відразу і приїду".

Вона також повідомила, що однаково любить Росію, Україну і Грузію, а також інші країни і назвала себе людиною світу.

Лайма Вайкуле ще додала, що не шкодує про те, що розпався СРСР: "Я заздрю сьогоднішній молоді, яка знає мови, яка гордо може поїхати в будь-яку країну світу, повчитися співу. Вони можуть працювати з музикантами світу. Це ж щастя. У мене такої можливості не було. Тому я вважаю, що, звичайно, для молоді – щастя, що Радянський Союз розвалився. Я кажу про це, як музикант".

Раніше Лайма Вайкуле зізналася, що не поїде туди "ні за який гонорар". Вона заявила, що її шокувала реакція російських ЗМІ і артистів на її відмову від концертів на півострові.

Також Styler писав про те, що в Криму "чиновники" пригрозили Лаймі Вайкуле внесенням її імені в "кримське досьє".

До речі, легендарний композитор, диригент і піаніст Раймонд Паулс підтримав позицію Вайкуле по Криму. Він повідомив, що він також не збирається їхати з концертами на півострів.

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