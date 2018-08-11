"Ти вже інший": Ані Лорак емоційно відреагувала на "зраду" чоловіка

Ілюстративне фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка поділилася із шанувальниками відеозаписом з концерту

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час проживає у Росії, емоційно відреагувала на скандал довкола "зради" її чоловіка, Мурата Начладжіоглу. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знакове відео.

"Сцена - моя любов. Ваша любов і є моє життя. Спасибі", - написала вона.

Примітно, що Лорак також опублікувала виступ, на якому співає пісню "Зеркала".

Слова з пісні:

Острые углы, нервы, суета.

Ты уже другой, я давно не та,

Что была с тобой, бережно храня нашу любовь.

Ты включаешь свет, только мне темно.

Холодно одной, холодно давно.

Не хватает сил сделать первый шаг и все изменить...

Но, я смотрю в твои глаза -

В пустые зеркала, ищу в них отражения.

Знаю, что любовь давно ушла -

И в мире из стекла, ищу любви спасенья, слышишь?!

Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak) 10 Сер 2018 р. о 2:48 PDT

Відео: Ані Лорак опублікувала новий пост (instagram.com/anilorak)

Ймовірно, таким чином артистка вирішила звернутися до свого чоловіка. У той же час користувачі мережі поспішили підтримати співачку.

"Скажіть, як можна змінювати таким шикарним жінкам? Яка б вона не була, ну розлюбив ти її. Піди ти гідно, як мужик. Навіщо змінювати. Не розумію", - сказав користувач For You.

"Треба вміти любити. Це і значить прощати. Зрада. Дурість. Роздувати можуть її тільки малолітки", - сказала юзер Ганна.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, чоловіка Ані Лорак зловили на зраді. У мережі з'явилося відео з Муратом і його коханкою.

Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від брюнетки на ім'я Яна. На відео зафіксували, як Мурат ніжно обіймає дівчину, гладить внутрішню сторону її стегна і щось шепоче їй.

Раніше батько Ані Лорак прокоментував "пригоди" чоловіка зірки. Мирослав Куєк заявив, що нібито те, що Мурат Налчаджиоглу змінює його дочці – це чутки, які руйнують сім'ю.

Після скандалу навколо зради її чоловіка, Ані Лорак з дочкою відлетіли до Ізраїлю.

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