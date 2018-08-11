"Ти вже інший": Ані Лорак емоційно відреагувала на "зраду" чоловіка

Співачка поділилася із шанувальниками відеозаписом з концерту
Популярна українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час проживає у Росії, емоційно відреагувала на скандал довкола "зради" її чоловіка, Мурата Начладжіоглу. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знакове відео.
"Сцена - моя любов. Ваша любов і є моє життя. Спасибі", - написала вона.
Примітно, що Лорак також опублікувала виступ, на якому співає пісню "Зеркала".
Слова з пісні:
Острые углы, нервы, суета.
Ты уже другой, я давно не та,
Что была с тобой, бережно храня нашу любовь.
Ты включаешь свет, только мне темно.
Холодно одной, холодно давно.
Не хватает сил сделать первый шаг и все изменить...
Но, я смотрю в твои глаза -
В пустые зеркала, ищу в них отражения.
Знаю, что любовь давно ушла -
И в мире из стекла, ищу любви спасенья, слышишь?!
Відео: Ані Лорак опублікувала новий пост (instagram.com/anilorak)
Ймовірно, таким чином артистка вирішила звернутися до свого чоловіка. У той же час користувачі мережі поспішили підтримати співачку.
"Скажіть, як можна змінювати таким шикарним жінкам? Яка б вона не була, ну розлюбив ти її. Піди ти гідно, як мужик. Навіщо змінювати. Не розумію", - сказав користувач For You.
"Треба вміти любити. Це і значить прощати. Зрада. Дурість. Роздувати можуть її тільки малолітки", - сказала юзер Ганна.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, чоловіка Ані Лорак зловили на зраді. У мережі з'явилося відео з Муратом і його коханкою.
Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від брюнетки на ім'я Яна. На відео зафіксували, як Мурат ніжно обіймає дівчину, гладить внутрішню сторону її стегна і щось шепоче їй.
Раніше батько Ані Лорак прокоментував "пригоди" чоловіка зірки. Мирослав Куєк заявив, що нібито те, що Мурат Налчаджиоглу змінює його дочці – це чутки, які руйнують сім'ю.
Після скандалу навколо зради її чоловіка, Ані Лорак з дочкою відлетіли до Ізраїлю.
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