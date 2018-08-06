"Ти надихаєш мене": Полякова зворушливо привітала маму з днем народження

Фото: Оля Полякова разом зі своєю мамою (instagram.com/polyakovamusic)

Мамі співачки виповнилося 60 років

Епатажна суперблондинка української естради Оля Полякова зворушливо привітала свою маму Світлану з днем народження. Також співачка на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька приголомшливих знімків, де вона зображена з мамою зараз і в роки свого дитинства.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Моя дорога, улюблена, найкрасивіша і найдобріша на світі матуся! З днем народження! Ти надихаєш мене, дивлячись на тебе, я розумію, що вік не існує, вірніше існує, тільки молодий і спраглий повноти життя! Мені так приємно і радісно дивитися на тебе, веселу і вічно кудись уезжающую, летить назустріч новим враженням! Я не боюся дорослішати, дивлячись на тебе, бо в 60 життя триває! Люблю і дуже пишаюся тобою! Ти, головне, будь здорова!" – пише Оля

Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

На одному фото мама співачки тримає маленьку Олю на руках. Суперблондинці, напевно, немає ще й року.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

На другому знімку Полякова відображена в підлітковому віці. Поруч з майбутньою зіркою стоїть її мама.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також суперблондинка показала фанам фото, де вона стоїть зі своєю мамою і дочкою в індійських костюмах.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Користувачі соцмережі були в захваті і побажали Світлані Поляковій довгих років життя.

"Дуже гарне фото, ви такі милі", "Я б не сказав що їй 60", "Оля, ви мене звичайно вибачте, але матуся твоя в 1000 разів красивіше. З днем народження", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

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